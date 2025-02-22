Wahl-Countdown: Olaf Scholz im Bürger-Speed-DatingJetzt kostenlos streamen
Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating
Folge 2: Wahl-Countdown: Olaf Scholz im Bürger-Speed-Dating
68 Min.Ab 12
Am Abend vor der Wahl haben jeweils zehn Bürger:innen drei Minuten Zeit, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen - im 1:1, unmittelbar und unverfälscht. So präsentiert sich Olaf Scholz.
Genre:Spezial, Politik, Talk
Produktion:DE, 2025
