Was guckst du?!
Folge 1: Episode 1
22 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was guckst du?!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: SAT.1 & © Season 3: Sat.1