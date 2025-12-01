Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 17

SAT.1Staffel 5Folge 17vom 11.12.2025
21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur aus Stand-Ups, Sketchen und Einspielern.

SAT.1
Alle 6 Staffeln und Folgen