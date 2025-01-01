Was guckst du?!
Folge 6: Episode 6
22 Min.Ab 12
Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur aus Stand-Ups, Sketchen und Einspielern.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was guckst du?!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1