SAT.1Staffel 5Folge 18
45 Min.Ab 12

Kein Zweifel: Nicht erst seit dem Grand Prix 2004 gehört die Türkei zu den zurzeit angesagtesten Ländern in Europa. Kein Wunder, dass sich SAT.1-Comedian und Halbtürke Kaya Yanar mal genauer in der Heimat von Türsteher Hakan umgeguckt hat. Den Reisebericht gibt's in einem exklusiven "WAS GUCKST DU?!"-Türkei-Spezial zu sehen.

SAT.1
