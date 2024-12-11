Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was guckst du?!

Episode 26

SAT.1Staffel 5Folge 26vom 11.12.2024
Episode 26

Episode 26Jetzt kostenlos streamen

Was guckst du?!

Folge 26: Episode 26

23 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Was guckst du?!
SAT.1
Was guckst du?!

Was guckst du?!

Alle 6 Staffeln und Folgen