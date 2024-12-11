Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was guckst du?!

Episode 27

SAT.1Staffel 5Folge 27vom 11.12.2024
Episode 27

Episode 27Jetzt kostenlos streamen

Was guckst du?!

Folge 27: Episode 27

23 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur aus Stand-Ups, Sketchen und Einspielern.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Was guckst du?!
SAT.1
Was guckst du?!

Was guckst du?!

Alle 6 Staffeln und Folgen