Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was guckst du?!

Episode 30

SAT.1Staffel 5Folge 30vom 11.12.2024
Episode 30

Episode 30Jetzt kostenlos streamen

Was guckst du?!

Folge 30: Episode 30

23 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Spitzenkomiker Kaya Yanar bleibt seinem Erfolgsrezept treu. Chamäleonartig stürzt er sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur aus Stand-Ups, Sketchen und Einspielern.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Was guckst du?!
SAT.1
Was guckst du?!

Was guckst du?!

Alle 6 Staffeln und Folgen