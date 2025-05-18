Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was Tiere denken

Aufgescheute Hühner, Klon-Katzen und ein trauernder Fuchs

sixxStaffel 1Folge 1vom 18.05.2025
Aufgescheute Hühner, Klon-Katzen und ein trauernder Fuchs

Folge 1: Aufgescheute Hühner, Klon-Katzen und ein trauernder Fuchs

43 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 6

Die Serie begleitet die bekannte Tierpsychologin Beth Lee-Crowther auf ihren Reisen durch Großbritannien. Sie trifft Tierbesitzer, um Fragen zu beantworten, die diese ihren Lieblingen schon immer stellen wollten. Beths Fähigkeiten zur Tierkommunikation helfen dabei, Tier und Besitzer einander näherzubringen.

sixx
