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Was wirklich geschah

Was wirklich geschah - Folge 1

WELTStaffel 1Folge 1vom 13.04.2026
Was wirklich geschah - Folge 1

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Was wirklich geschah

Folge 1: Was wirklich geschah - Folge 1

45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Nicht nur in der Hollywood-Verfilmung war die dritte NASA-Mondmission, Apollo 13, ein echter Thriller - mit Happy End: Großartiges Teamwork am Boden und im All ermöglichte nach vielen bangen Stunden die unversehrte Rückkehr der drei US-Astronauten auf die Erde. Experten rekonstruieren, unterstützt von modernsten 3D-Grafiken, jedes Detail in der Ereigniskette der Beinahe-Katastrophe. Außerdem: Das Großfeuer im MGM Grand Hotel und der Einsturz der Morandi-Brücke in Genua, minutiös nacherzählt.

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