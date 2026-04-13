Was wirklich geschah - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Was wirklich geschah
Folge 2: Was wirklich geschah - Folge 2
45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Drei reale Katastrophen werden forensisch analysiert und auf der Grundlage von Expertenanalysen und sämtlichen Beweisen in erstaunlicher Detailtreue nachgestellt. Warum explodierte die Deepwater Horizon und verursachte die schlimmste von Menschen verursachte Ölpest der Geschichte? Warum stürzte die Air France Concorde kaum eine Minute nach dem Start ab? Wie kamen so viele Menschen bei einer Fahrt mit einer österreichischen Seilbahn im Inneren eines Berges bei Kaprun ums Leben?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12