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Was wirklich geschah

Was wirklich geschah - Folge 2

WELTStaffel 1Folge 2vom 13.04.2026
Was wirklich geschah - Folge 2

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Was wirklich geschah

Folge 2: Was wirklich geschah - Folge 2

45 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Drei reale Katastrophen werden forensisch analysiert und auf der Grundlage von Expertenanalysen und sämtlichen Beweisen in erstaunlicher Detailtreue nachgestellt. Warum explodierte die Deepwater Horizon und verursachte die schlimmste von Menschen verursachte Ölpest der Geschichte? Warum stürzte die Air France Concorde kaum eine Minute nach dem Start ab? Wie kamen so viele Menschen bei einer Fahrt mit einer österreichischen Seilbahn im Inneren eines Berges bei Kaprun ums Leben?

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