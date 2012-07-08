Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 10: Folge 40
Markus nimmt Maja das Versprechen ab, niemandem zu verraten, dass Gretas Tumor nicht operiert werden kann. Doch Maja kann die schreckliche Wahrheit nicht lange für sich behalten und setzt Robert in Kenntnis. Maja und Robert fürchten, Greta zu verlieren. Ihnen wird zudem klar, dass sie nun ein zusätzliches Geheimnis vor ihr haben. Maja graut es vor dem Arzttermin, zu dem sie Greta begleiten soll, und auch Robert macht sich große Sorgen, wie Greta die Diagnose verkraften wird. Dann aber verpasst Maja den Arzttermin, weil Greta in ihrer Unbekümmertheit zu früh bei Markus auftaucht und so die Diagnose in Majas Abwesenheit erfährt. Tief besorgt sucht Maja nach Greta und findet sie schließlich oben auf dem Leuchtturm.
