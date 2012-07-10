Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 12: Folge 42
Markus bestätigt Majas und Roberts Befürchtungen, dass Gretas Tumor aller Wahrscheinlichkeit nach unheilbar ist. Greta gegenüber versuchen sie, sich den Ernst der Lage nicht anmerken zu lassen. Maja, die es mit diesem Wissen nicht schafft, allein nach Hause zu gehen, findet Halt bei Markus und bleibt über Nacht bei ihm. Am folgenden Tag will Markus Greta nun doch über den genauen Befund aufklären, entschließt sich dann aber dagegen, weil er ihren Optimismus nicht schmälern möchte. Robert hat Verständnis für seine Haltung, weiß aber auch, dass Gretas Kampf auch ihm viel abverlangen wird. Als Maja versucht, ihn davon zu überzeugen, ihrer Liebe ein Ende zu setzen, widerspricht er ihr vehement. Er kann seine Liebe zu ihr nicht abstellen. Doch schnell wird auch ihm klar, dass es besser ist, wenn sie sich nicht mehr sehen.
