Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Die toten Eltern und die vielen Gesichter der Tochter

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 13.02.2026
Die toten Eltern und die vielen Gesichter der Tochter

Die toten Eltern und die vielen Gesichter der TochterJetzt kostenlos streamen

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 5: Die toten Eltern und die vielen Gesichter der Tochter

30 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

2000: Ein Pärchen hat Besuch, der Abend ist ausgelassen und die Stimmung gut. Die Haushälterin findet die Eheleute am nächsten Morgen tot auf. Alles deutet auf einen Raubmord hin, doch nichts fehlt. Wolfgang B. und Bärbel B. besitzen zusammen Millionen. Das Vermögen scheint das logische Motiv zu sein, obwohl beide sehr unscheibar nach außen wirkten. Durch ihren Tod wird die 22-Jährige Tochte zur Alleinerbin, doch ihr Verhalten macht sie verdächtig. Was geschah wirklich in jener Nacht?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Kabel Eins
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Alle 1 Staffeln und Folgen