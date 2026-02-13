Die schwarze Witwe BlauensteinerJetzt kostenlos streamen
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 3: Die schwarze Witwe Blauensteiner
28 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Der Rentner Alois P. wird tot in der Badewanne aufgefunden, seine Partnerin, nun reich, ist die Alleinerbin. Der Verstorbene und Elfriede sind jedoch gerade erst zwei Monate zusammen gewesen. Der plötzliche Tod, trotz dem fortgeschrittenen Alters von Alois, kommt überraschend. Handelt es sich bei der älteren Dame um eine Erbschleicherin?
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins