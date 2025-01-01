Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Weihnachten mit Joko und Klaas

Weihnachten mit Joko und Klaas

ProSiebenStaffel 1Folge 2
Joyn Plus
Weihnachten mit Joko und Klaas

Weihnachten mit Joko und KlaasJetzt ohne Werbung streamen

Weihnachten mit Joko und Klaas

Folge 2: Weihnachten mit Joko und Klaas

140 Min.Ab 12

Das Beste vorm Feste: Funkelnde Lichter, geschmückte Fassaden und mitten in die idyllische Vorweihnachtszeit platzen Joko & Klaas. Nach dem Motto "Weihnachten ist nur einmal im Jahr" wird bis zur Besinnlichkeit mit Gästen geplaudert, gespielt, gelacht. Neben einer X-mas-Edition des Klassikers "Aushalten: Nicht Lachen" inszenieren Joko & Klaas die traditionelle Weihnachtsgeschichte völlig neu. Im Adventskalender des Fernsehens steckt hinter jedem Türchen eine Überraschung.

Alle Staffeln im Überblick

Weihnachten mit Joko und Klaas
ProSieben
Weihnachten mit Joko und Klaas

Weihnachten mit Joko und Klaas

Alle 2 Staffeln und Folgen