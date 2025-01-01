Weihnachten mit Joko und KlaasJetzt ohne Werbung streamen
Weihnachten mit Joko und Klaas
Folge 2: Weihnachten mit Joko und Klaas
140 Min.Ab 12
Das Beste vorm Feste: Funkelnde Lichter, geschmückte Fassaden und mitten in die idyllische Vorweihnachtszeit platzen Joko & Klaas. Nach dem Motto "Weihnachten ist nur einmal im Jahr" wird bis zur Besinnlichkeit mit Gästen geplaudert, gespielt, gelacht. Neben einer X-mas-Edition des Klassikers "Aushalten: Nicht Lachen" inszenieren Joko & Klaas die traditionelle Weihnachtsgeschichte völlig neu. Im Adventskalender des Fernsehens steckt hinter jedem Türchen eine Überraschung.
Alle Staffeln im Überblick
Weihnachten mit Joko und Klaas
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben