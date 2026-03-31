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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Die tödlich lebendige Vergangenheit

WELTFolge vom 31.03.2026
Die tödlich lebendige Vergangenheit

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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Folge vom 31.03.2026: Die tödlich lebendige Vergangenheit

48 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Als Chefredakteur und Leiter von „Spiegel-TV“ dokumentierte Stefan Aust Deutschlands Wandel nach der Wiedervereinigung. Er begleitete den Hauptstadtumzug nach Berlin, wo NS-Bauten, SED-Staatsgebäude und kaiserliche Prachtbauten umgestaltet oder abgerissen wurden. Außerdem berichtete Aust über die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen und widmete sich intensiv dem aufkeimenden Rechtsextremismus in Ostdeutschland.

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