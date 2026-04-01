WELT ZEITREISE – von Stefan Aust
Folge vom 01.04.2026: Rauhe Zeiten
45 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Ein Jahr nach 9/11 bröckelte Schröders Solidarität mit den USA. Er lehnte eine Beteiligung am Irakkrieg ab, was ihm den Wahlsieg bescherte. Die USA zogen dennoch mit britischer Unterstützung in den Krieg. Stefan Aust und sein „Spiegel“-Team berichteten intensiv über die „Supermacht im Sand“. 2002 veränderte der Tod von Gründer Rudolf Augstein den „Spiegel“ grundlegend.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12