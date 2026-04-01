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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Rauhe Zeiten

WELTFolge vom 01.04.2026
Rauhe Zeiten

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WELT ZEITREISE – von Stefan Aust

Folge vom 01.04.2026: Rauhe Zeiten

45 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Ein Jahr nach 9/11 bröckelte Schröders Solidarität mit den USA. Er lehnte eine Beteiligung am Irakkrieg ab, was ihm den Wahlsieg bescherte. Die USA zogen dennoch mit britischer Unterstützung in den Krieg. Stefan Aust und sein „Spiegel“-Team berichteten intensiv über die „Supermacht im Sand“. 2002 veränderte der Tod von Gründer Rudolf Augstein den „Spiegel“ grundlegend.

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