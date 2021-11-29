Vermisster Teenager: Warum kehrte Till nicht zurück?Jetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 2: Vermisster Teenager: Warum kehrte Till nicht zurück?
48 Min.
Ab 12
Im September 2017 verschwindet der 15-jährige Till spurlos. Der Jugendliche ist unterwegs zu einer Internet-Bekanntschaft in Norddeutschland und wird danach nie wieder gesehen. Ist er untergetaucht oder wurde er Opfer eines Verbrechens? Auch der Verbleib von Leonie Gritzka ist bis heute ungeklärt: Das Mädchen steigt 2016 zu zwei Männern in ein Auto und ist seitdem verschwunden.
