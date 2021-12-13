Amani Aljafall verschwindet auf dem Weg zur SchuleJetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 4: Amani Aljafall verschwindet auf dem Weg zur Schule
45 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12
Im Juli 2021 verschwindet Amani Aljafall aus Rechtenstein in Baden-Württemberg: Die 16-Jährige ist mit dem Bus unterwegs zur Schule, wo sie nie ankommt. Ihre Spur verliert sich auf dem Weg und es wird nur noch ihr Rucksack mit Handy und Geldbeutel gefunden. Die Polizei steht bis heute vor einem Rätsel und niemand weiß, was der Schülerin zugestoßen ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wenn Menschen verschwinden
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 Gold