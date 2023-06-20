Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 20.06.2023
103 Min.Folge vom 20.06.2023Ab 6

Bruce Willis oder Sylvie Meis? Til Schweiger oder Boris Becker? "Wer ist das Phantom?" Diese Frage stellt Steven Gätjen heute Nora Tschirner, Karoline Herfurth und Edin Hasanovic. Die drei prominenten Detektive spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Bis zu sieben Tipps können die Spürfüchse sich erspielen, um das Phantom zu identifizieren. Ob sie richtig liegen, zeigt am Ende der Show die Enthüllung.

