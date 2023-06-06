Die Suche nach dem Phantom mit Linda Zervakis, Max Mutzke & SashaJetzt kostenlos streamen
Wer ist das Phantom?
Folge 2: Die Suche nach dem Phantom mit Linda Zervakis, Max Mutzke & Sasha
100 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12
Drei Celebrites spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Heute stellen sich Sasha, Linda Zervakis und Max Mutzke als Detektiv:innen der spaßigen Herausforderung und wollen herausfinden, um wen es sich beim prominenten Phantom handelt.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
