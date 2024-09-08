Kurt Krömer, Nina Chuba und Tommi Schmitt wollen Joko die Show stehlenJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Kurt Krömer, Nina Chuba und Tommi Schmitt wollen Joko die Show stehlen
144 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Joko Winterscheidt ist mit (Stand jetzt: seiner) Quizshow zurück! In der neuen Staffel „Wer stiehlt mir die Show“ treten Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt an, um ihm jene schnellstmöglich abzunehmen und selbst Moderator:in zu werden.
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
