Kurt Krömer, Nina Chuba und Tommi Schmitt wollen Joko die Show stehlen

ProSiebenStaffel 8Folge 1vom 08.09.2024
144 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Joko Winterscheidt ist mit (Stand jetzt: seiner) Quizshow zurück! In der neuen Staffel „Wer stiehlt mir die Show“ treten Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt an, um ihm jene schnellstmöglich abzunehmen und selbst Moderator:in zu werden.

