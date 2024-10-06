Kuriose Google-Suchen, Karaoke und DosentelefoneJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 5: Kuriose Google-Suchen, Karaoke und Dosentelefone
136 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Joko Winterscheidt will seine eigene Quizshow wieder mit allen Mitteln verteidigen, denn sie wollen Jokos Moderationsjob bei "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen: Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer") und Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack"). Die unberechenbare Wildcard: Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer quizzt ebenfalls um die Moderation der ProSieben-Show.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen