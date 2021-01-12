Wer stiehlt mir die Show?
Folge 2: Folge 2
107 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 6
Palina Rojinski, Elyas M'Barek, Thomas Gottschalk sowie Wildcard-Kandidatin Luisa hatten in der Auftakt-Folge keine Chance gegen Joko Winterscheidt - im Finale siegte der Quizmaster gegen Palina Rojinski und bleibt damit weiterhin Moderator seiner eigenen Show. Heute versuchen die drei Promi-Herausforderer erneut, Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard-Kandidatin versucht Asena den Quizmaster Joko zu besiegen, um die ProSieben-Show moderieren zu dürfen.
Wer stiehlt mir die Show?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen