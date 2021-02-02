Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 5: Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?
Folge vom 02.02.2021
"Wer stiehlt Elyas M'Barek die Show?" heißt es im Staffelfinale der ProSieben-Quizshow. Er konnte Thomas Gottschalk die Show stehlen: Elyas M'Barek setzte sich vergangenen Dienstag im Finale durch und übernimmt damit die Show und den Job als Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?". Thomas Gottschalk wird ab sofort wieder zum Kandidaten und versucht gegen seine Herausforderer Palina, Joko und Wildcard-Kandidatin Anna zu punkten, um die Show zurückzugewinnen.
