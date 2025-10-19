Olli Dittrich präsentiert: "Wer stiehlt mir die Show?" goes sixxJetzt ohne Werbung streamen
Folge 1: Olli Dittrich präsentiert: "Wer stiehlt mir die Show?" goes sixx
18 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 6
Im Rahmen von "Wer stiehlt mir die Show?" wird Olli Dittrich kurioserweise von ProSieben verbannt und bekommt nun auf sixx seine eigene kleine Show!
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen