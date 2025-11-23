Mehr Chaos, mehr Randale und mehr Fragen als je zuvorJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 6: Mehr Chaos, mehr Randale und mehr Fragen als je zuvor
139 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Wer kann seine schlaue Stirn am Ende dieser Staffel in den ehrenwürdigen Beton des „Walk of Brains“ drücken? Das und eine Vielzahl weiterer Erkenntnisse bietet das Staffelfinale von „Wer stiehlt mir die Show“, moderiert von dem (ziemlich sicher) allwissenden und (sehr wahrscheinlich) allquizzenden Joko Winterscheidt.
