ProSiebenStaffel 10Folge 6vom 23.11.2025
Folge 6: Mehr Chaos, mehr Randale und mehr Fragen als je zuvor

139 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Wer kann seine schlaue Stirn am Ende dieser Staffel in den ehrenwürdigen Beton des „Walk of Brains“ drücken? Das und eine Vielzahl weiterer Erkenntnisse bietet das Staffelfinale von „Wer stiehlt mir die Show“, moderiert von dem (ziemlich sicher) allwissenden und (sehr wahrscheinlich) allquizzenden Joko Winterscheidt.

