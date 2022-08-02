Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer stiehlt mir die Show?

Verliert Joko seine Show gleich zum Staffelauftakt?

ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 02.08.2022
Verliert Joko seine Show gleich zum Staffelauftakt?

Verliert Joko seine Show gleich zum Staffelauftakt?Jetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 1: Verliert Joko seine Show gleich zum Staffelauftakt?

133 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12

Die allerbeste Quizshow, die Joko Winterscheidt jemals moderiert hat, ist wieder zurück! Auch in dieser Staffel setzt Joko seinen Moderatorenposten aufs Spiel und schickt niemand geringeren als Fahri Yardim, Nilam Farooq und Olli Schulz gegen sich selbst ins Rennen. Wer schafft es, sich durch 8 knallharte bis irrsinnige Fragerunden zu kämpfen um schließlich im Finale gegen den Rätselsachverständigen Joko anzutreten?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

Alle 10 Staffeln und Folgen