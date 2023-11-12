Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer stiehlt mir die Show?

Joko kommt ins Schwitzen & das Panel ist heiß auf den Sieg

ProSiebenStaffel 6Folge 2vom 12.11.2023
Joko kommt ins Schwitzen & das Panel ist heiß auf den Sieg

Joko kommt ins Schwitzen & das Panel ist heiß auf den SiegJetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 2: Joko kommt ins Schwitzen & das Panel ist heiß auf den Sieg

137 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6

Joko Winterscheidt moderiert die zweite Show der Staffel so souverän, da könnte man glatt vergessen, dass sie ihm jeden Moment abgenommen werden könnte! Hazel Brugger, Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer und Wildcard Nico quizzen sich die Hirne wund, um genau das schnellstmöglich in die Tat umzusetzen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

Alle 10 Staffeln und Folgen