Wer stiehlt mir die Show?
Folge 6: Wer stiehlt Hazel Brugger die Show?
140 Min.Folge vom 17.12.2023Ab 12
Wenn jemand weiß, was ein Staffelfinale braucht, damit es richtig scheppert, dann Hazel Brugger! Die moderiert in ihrer Show alles weg, was nicht niet- und nagelfest ist und sorgt ganz nebenbei bei allen Beteiligten, aber vor allem bei Joko, für kollektives Lachgelage.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen