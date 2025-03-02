Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey wollen Jokos Show stehlenJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey wollen Jokos Show stehlen
146 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
„Wer stiehlt mir die Show“ ist mit einer neuen Staffel (und mit Teddy Teclebrhan) zurück! Neben ihm kämpfen Heike Makatsch und Rea Garvey und sorgfältig kuratierte Wildcard-Kandidat:innen darum, Joko als Moderator zu ersetzen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wer stiehlt mir die Show?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen