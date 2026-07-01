Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Folge 1: Das Bowie-Messer
43 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
In der Schmiedewerkstatt treffen sich acht Mitstreiter aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas, um sich den Champion-Titel zu erschmieden. Sie sollen in sechs Stunden ein massives Bowie-Messer schmieden. Nach jeder Runde werden sie von einer Experten-Jury bewertet: Dem Meisterschmied Mariano Gugliotta und dem Kampfkunst-Spezialist Antonio de Regil. Der Gewinner nimmt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar mit nach Hause.
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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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