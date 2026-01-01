Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
In der Schmiedewerkstatt treffen sich acht Mitstreiter aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas, um sich den Champion-Titel zu erschmieden. In jeder Folge wartet eine neue Herausforderung auf die Kandidaten. Die Kamera ist dabei, wenn die Waffen hergestellt und eingesetzt werden. Der Sieger wird von einer Expertenjury bestimmt und kassiert ein scharfes Preisgeld.
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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