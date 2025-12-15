Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 15.12.2025: Brautdrama und Ballermann

45 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Drei Hochzeiten, drei Welten: Während in Herne die Nerven blank liegen und Braut Melis schon mit einem Hochzeitsabbruch droht, scheint in Norwegen die Sonne. Wird der schönste Tag im Leben für Melis und Mehmet zum Familiendesaster? Ganz anders die frisch Vermählten Caroline und Simon: Sie zelebrieren ihren großen Tag bei einem rustikalen Wikinger-Festmahl, fernab jeden Dramas. In Callenberg hingegen herrscht kreatives Chaos: Silber oder Roségold? Sandra und Basti stehen vor der Deko-Entscheidung ihres Lebens, bevor sie beim Polterabend richtig aufdrehen wollen. Doch wird alles rechtzeitig fertig?

