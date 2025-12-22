Stylingstress und Schnapsidee Jetzt kostenlos streamen
Wenn der Traum von der perfekten Hochzeit zu platzen droht, wird der schönste Tag schnell zur Nervenprobe. In Attendorn laufen bei Niklas und Patrick die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren – Hochzeitsplanerin Tine kämpft dabei nicht nur mit einem chaotischen Welpen, sondern auch mit einem kaputten Kofferraum. In Callenberg geben sich Sandra und Basti das Ja-Wort, während bei Tino und Vivienne unruhige Kinder und ein fehlendes Blumenkörbchen für Aufregung sorgen. Und in Herne steht das Styling von Jessi und René auf der Kippe, obwohl die Location perfekt ist. Können die Paare ihren großen Tag retten?
