Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wild Wild Wedding

Stylingstress und Schnapsidee

TLCFolge vom 22.12.2025
Stylingstress und Schnapsidee

Stylingstress und Schnapsidee Jetzt kostenlos streamen

Wild Wild Wedding

Folge vom 22.12.2025: Stylingstress und Schnapsidee

45 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Wenn der Traum von der perfekten Hochzeit zu platzen droht, wird der schönste Tag schnell zur Nervenprobe. In Attendorn laufen bei Niklas und Patrick die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren – Hochzeitsplanerin Tine kämpft dabei nicht nur mit einem chaotischen Welpen, sondern auch mit einem kaputten Kofferraum. In Callenberg geben sich Sandra und Basti das Ja-Wort, während bei Tino und Vivienne unruhige Kinder und ein fehlendes Blumenkörbchen für Aufregung sorgen. Und in Herne steht das Styling von Jessi und René auf der Kippe, obwohl die Location perfekt ist. Können die Paare ihren großen Tag retten?

Alle verfügbaren Folgen