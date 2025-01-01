Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wildes Donaudelta

Just FishingStaffel 1Folge 3
11 Min.Ab 12

Wir verlassen den Sulinaarm der Donau und fahren mit dem Boot durch die wunderschönen Kanäle im Delta. Was wir zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht wissen: Michael hat anlässlich des Geburtstages von Julian etwas ganz Besonderes vor. Am Horizont erscheint auf einmal eine Baggerinsel und eh wir uns versehen, empfängt uns John, welcher hier lebt mit einer Gastfreundschaft, die seinesgleichen sucht. Wir werden bestens von ihm verpflegt und dürfen ihm sogar bei seiner Arbeit, die Kanäle schiffbar zu halten, tatkräftig helfen. Anschließend lassen wir den Tag beim Angeln auf Barsch und Co. ausklingen.

