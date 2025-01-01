Massenfänge bei der letzten AngeltourJetzt kostenlos streamen
Wildes Donaudelta
Folge 4: Massenfänge bei der letzten Angeltour
15 Min.Ab 12
Auf geht's zur letzten Angeltour im Donaudelta. Auf der Suche nach Fisch fahren wir durch eine wunderschöne Landschaft. Durch zahlreiche Kanäle und über große Seen führt uns unser Weg zum Angelplatz. Dort angekommen geht es Schlag auf Schlag. Ein Fisch nach dem anderen landet im Boot. Egal ob Rapfen, Hecht, Barsch oder Zander - sie alle können unseren Ködern nicht widerstehen.
Alle Staffeln im Überblick
Wildes Donaudelta
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:RO, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions