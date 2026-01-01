Staffel 1Folge 10
Wildfire
Folge 10: Falsche Entscheidungen
43 Min.
Kris lernt die berühmte Rennreiterin Tina Sharp kennen und um mit ihr zu trainieren, vernachlässigt sie ihre Arbeit und spritzt eine Bewährungsanhörung. Henry erfährt von Matts Spielschulden und zwingt ihn, Jean die Wahrheit zu erzählen.
Wildfire
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved