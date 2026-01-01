Staffel 1Folge 12
Wildfire
Folge 12: Spiel mit dem Feuer
43 Min.Ab 6
Jean engagiert Tina als Jockey für Wildfire und sowohl Kris als auch Pablo sind sehr sauer darüber. Matt verliebt sich in Tina, aber die gibt ihm einen Korb. Als er auch noch erfährt, dass sein Vater auf der Ranch war, will er wieder spielen.
Wildfire
Genre:Drama, Tiere
6
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved