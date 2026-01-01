Staffel 2Folge 13
Wildfire
Folge 13: Absturz
45 Min.Ab 12
Kris muss eine schwere Entscheidung treffen: Kerry bietet ihm an ihre Jockeykarriere in Europa fortzuführen, doch zur selben Zeit hat er wieder eine geheime Affäre mit seiner Ex Gillian angefangen. Ken Davis kehrt zurück und erlebt eine Überraschung.
Genre:Drama, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2005 Wildfire Productions Inc. All Rights Reserved