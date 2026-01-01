Staffel 2Folge 8
Wildfire
Folge 8: Unter Druck
44 Min.Ab 6
Kris erfährt von Pablos dunklem Geheimnis und wird von seinem alten Bekannten erpresst, damit es nicht öffentlich gemacht wird. Sie soll absichtlich ein Rennen verlieren. Matt erfährt, dass sein Vater ein Versicherungsbetrüger war.
