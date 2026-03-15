Das geheime Leben der EmusJetzt kostenlos streamen
Wildvögel in Australien
Folge 2: Das geheime Leben der Emus
46 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die Dokumentation zeigt die Vielfalt der australischen Vogelwelt. So findet man dort den Emu, den zweitgrößten Vogel der Welt. Er kann seine Abstammung bis zu den Dinosauriern zurückverfolgen. Außerdem werden die kleinen Zwergpinguine genauer vorgestellt, die einen einzigen Partner fürs Leben auswählen und in großen Kolonien zusammenwohnen.
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Wildvögel in Australien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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