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Wildvögel in Australien

Meister der Lüfte

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Meister der Lüfte

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Wildvögel in Australien

Folge 3: Meister der Lüfte

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Dokumentation zeigt die Vielfalt der australischen Vogelwelt. So findet man dort den Emu, den zweitgrößten Vogel der Welt. Er kann seine Abstammung bis zu den Dinosauriern zurückverfolgen. Außerdem werden die kleinen Zwergpinguine genauer vorgestellt, die einen einzigen Partner fürs Leben auswählen und in großen Kolonien zusammenwohnen.

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