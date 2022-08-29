Das 'Loud-House'-Projekt / Die Urlaubs-DebatteJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 29.08.2022: Das 'Loud-House'-Projekt / Die Urlaubs-Debatte
22 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 6
Lincoln soll ein Referat über seine Familie halten. Allerdings gefährdet der Schulweg seinen Vortrag. Lincoln hat das Glück und darf das Urlaubsziel der Familie Loud bestimmen. Klar, dass seine Schwestern ihn beeinflussen wollen, wo es nur geht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon