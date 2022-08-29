Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 29.08.2022
Folge vom 29.08.2022: Das 'Loud-House'-Projekt / Die Urlaubs-Debatte

22 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 6

Lincoln soll ein Referat über seine Familie halten. Allerdings gefährdet der Schulweg seinen Vortrag. Lincoln hat das Glück und darf das Urlaubsziel der Familie Loud bestimmen. Klar, dass seine Schwestern ihn beeinflussen wollen, wo es nur geht.

