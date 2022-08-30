Der Klang der Stille / Der EindringlingJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.08.2022: Der Klang der Stille / Der Eindringling
22 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 6
Lincoln kauft sich Ohrstöpsel, damit er seine Ruhe haben kann. Allerdings bringt ihn diese akustische Abwesenheit in eine missliche Lage. Lynn zieht nach einem Streit mit Lucy bei Lincoln ein. Allerdings will er sein Zimmer nicht mit ihr teilen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon