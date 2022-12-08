Tränenalarm / Unsoziale MedienJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.12.2022: Tränenalarm / Unsoziale Medien
22 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 6
Damit Lily endlich nicht mehr weint, bekommt sie ein Spielzeug geschenkt. Doch das singende Spielzeug nervt alle. Außerdem wehrt sich Dad gegen elektronische Geräte. Die Kinder müssen ihm Beweisen, dass die moderne Technik zu etwas gut ist.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon