Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Tränenalarm / Unsoziale Medien

NickelodeonFolge vom 08.12.2022
Tränenalarm / Unsoziale Medien

Tränenalarm / Unsoziale MedienJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 08.12.2022: Tränenalarm / Unsoziale Medien

22 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 6

Damit Lily endlich nicht mehr weint, bekommt sie ein Spielzeug geschenkt. Doch das singende Spielzeug nervt alle. Außerdem wehrt sich Dad gegen elektronische Geräte. Die Kinder müssen ihm Beweisen, dass die moderne Technik zu etwas gut ist.

Alle verfügbaren Folgen