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Folge vom 13.08.2026: Die Convention-Könige
22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Lincoln und Clyde wollen unbedingt Convention-Könige auf der bevorstehenden Ace Savvy Convention werden. Um ihre Chancen zu verbessern, bitten sie Lincolns Schwestern sie als Assistentinnen zu begleiten. Doch die Mädchen bekommen viel zu viel Aufmerksamkeit und stehlen den beiden die Show. Jetzt müssen sich die Jungs etwas einfallen lassen, um den Titel doch noch zu holen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon