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Willkommen bei den Louds

Feindliche Übernahme / Der Bestatter-Club

NickelodeonFolge vom 10.06.2026
Feindliche Übernahme / Der Bestatter-Club

Feindliche Übernahme / Der Bestatter-ClubJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 10.06.2026: Feindliche Übernahme / Der Bestatter-Club

22 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

Als Leni und ihre Freunde etwas bei Gus unternehmen, beginnen Lincoln und die Gruppe einen Revierkampf um die Kontrolle. Außerdem wird Lucy eifersüchtig auf Lolas neu gewonnene Aufmerksamkeit, nachdem sie dem Mortician's Club beigetreten ist.

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