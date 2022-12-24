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Willkommen bei den Louds

Geschenke-Stress / Der Weihnachts-Flip​

NickelodeonFolge vom 24.12.2022
Geschenke-Stress / Der Weihnachts-Flip​

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Folge vom 24.12.2022: Geschenke-Stress / Der Weihnachts-Flip​

22 Min.Folge vom 24.12.2022Ab 6

Bei der Geschenkübergabe versucht Lincoln, das Spiel so zu spielen, dass er die besten Geschenke bekommt. Danach wird er von drei Geistern besucht, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, die ihm zeigen, wie die Welt auf ihn reagiert.

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