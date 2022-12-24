Geschenke-Stress / Der Weihnachts-FlipJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.12.2022: Geschenke-Stress / Der Weihnachts-Flip
22 Min.Folge vom 24.12.2022Ab 6
Bei der Geschenkübergabe versucht Lincoln, das Spiel so zu spielen, dass er die besten Geschenke bekommt. Danach wird er von drei Geistern besucht, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, die ihm zeigen, wie die Welt auf ihn reagiert.
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Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon